Apretado calendario: El Campeonato Nacional tendrá 27 partidos en 14 días

Un exigente calendario espera a los equipos de la Primera División del fútbol chileno en el mes de septiembre, esto debido a que se jugarán 27 partidos en 14 días, en las fechas 9, 10 y 11 del torneo.

La ANFP dio a conocer este martes los horarios de la décima y undécima jornada, confirmándose la apretada agenda que tendrán los elencos nacionales.

Más exigente será para los equipos que disputan la Copa Libertadores, Colo Colo y Universidad Católica, que en este lapso de tiempo jugarán cuatro compromisos, pues los albos se medirán a Peñarol el 15 de septiembre y la UC a Gremio el 16.

Revisa acá la programación de las próximas fechas:

Campeonato Nacional - Fecha 9

Jueves 3 de septiembre

Universidad de Concepción vs. Unión Española, 11:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Palestino vs. Everton, 13:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Viernes 4 de septiembre

Unión La Calera vs. Cobresal, 11:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Deportes La Serena vs. O'Higgins, 18:30 horas. Estadio La Portada.

Sábado 5 de septiembre

Deportes Iquique vs. Huachipato, 11:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 14:30 horas. Estadio San Carlos.

Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Domingo 6 de septiembre

Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 11:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Universidad de Chile vs. Colo Colo, 14:00 horas. Estadio Nacional.

Campeonato Nacional - Fecha 10

Martes 8 de septiembre

Universidad de Concepción vs. Unión La Calera, 11:00 horas. Estadio "Ester Roa".

Coquimbo Unido vs. Palestino, 16:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez".

Unión Española vs. Santiago Wanderers, 18:30 horas. Estadio Santa Laura.

Miércoles 9 de septiembre

Huachipato vs. Universidad Católica, 11:00 horas. Estadio CAP.

Cobresal vs. Curicó Unido, 13:30 horas. Estadio El Cobre.

Colo Colo vs. O'Higgins, 16:00 horas. Estadio Monumental.

Jueves 10 de septiembre

Audax Italiano vs. Deportes La Serena, 11:00 horas. Estadio La Florida.

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, 16:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Everton vs. Deportes Antofagasta, 18:30 horas. Estadio Sausalito.

Campeonato Nacional - Fecha 11

Sábado 12 de septiembre

Unión La Calera vs. Colo Colo, 18:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 13 de septiembre

Santiago Wanderers vs. Huachipato, 11:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

Universidad Católica vs. Audax Italiano, 16:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

O'Higgins vs. Everton, 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 14 de septiembre

Palestino vs. Deportes Iquique, 11:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal, 16:00 horas. Estadio por confirmar.

Martes 15 de septiembre

Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, 11:00 horas. Estadio La Portada.

Curicó Unido vs. Coquimbo Unido, 16:00 horas. Estadio La Granja.

Deportes Antofagasta vs. Unión Española, Estadio "Calvo y Bascuñán".