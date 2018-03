Beñat San José y un nuevo triunfo: Estamos en un gran momento

El equipo de Beñat San José continúa imparable en lo más alto del Campeonato Nacional, pues en esta jornada Universidad Católica derrotó por 3-1 a Unión Española y extendió su racha perfecta.

"Nunca imaginamos ganar todos los partidos hasta el momento. Los inicios de torneos siempre son complicados, pero estamos en un gran momento. No sé si es el mejor partido, hay que darle mérito a los jugadores, pero estoy muy contento con el resultado. Estamos mejorando y hoy mostramos un gran fútbol. Los jugadores están muy concentrados y han evolucionado enormemente", comentó.

Agregó que "los jugadores lo han estado dando todo. La afición lo nota y me da gusto ver el estadio lleno. Hoy hemos llegado mucho al área. Lo trabajado en la semana está dando frutos y estos jugadores me enorgullecen. Además, me identifican con lo que demuestran".

Pero eso no fue todo, porque siguió en la misma línea y felicitó a sus jugadores: "se multiplican en la cancha y encantan a la fanaticada. Hacen grandes jugadas y hoy quedó demostrado. Falta por hacer, hay algunos que aún se están acoplando, pero es sólo más trabajo y ya".

También, se refirió al buen momento de José Pedro Fuenzalida, a quien calificó como un "jugador muy inteligente". "Tuvo una actuación extraordinaria, es muy inteligente al jugar, muy técnico y se asocia muy bien. Es un mixto que hace de volante, de extremo, con buen remate y ayuda en la fase defensiva, lo tiene todo y ha sido muy buena su actuación. Es constante y es muy humilde".

Finalmente, se refirió al próximo encuentro que será ante Colo Colo. "Ahora tendremos que descansar, hacer trabajo recuperativos y prepararnos de la mejor manera para el clásico ante Colo Colo. Será un partido duro al igual que este, porque Unión es un gran equipo y no hay que desmerecer su trabajo", sentenció.