Colo Colo aplastó a una errática Unión La Calera y asaltó la cima del Campeonato Nacional

Colo Colo evidenció su gran momento en el Campeonato Nacional al golear por 4-0 a una errática Unión La Calera este jueves en el Estadio Monumental, en el inicio de la octava fecha del torneo.

Los "cementeros" iniciaron el encuentro resguardándose en su propio terreno, cerrando todos los espacios, pero la escuadra alba abrió el marcador al minuto 22, con un perfecto tiro libre frontal de Gabriel Costa.

Solo siete minutos después llegó el 2-0. La defensa calerana se enredó de forma increíble a pocos metros de su portería, y tras una escaramuza en el área, Pablo Solari apareció para batir a Ignacio Arce.

Las desgracias para los de la región de Valparaíso no terminaron ahí, ya que en los 35' su capitán, Gonzalo Castellani, fue expulsado por un codazo sobre el uruguayo Maximiliano Falcón, en una acción que no fue penal solo porque el balón no estaba en movimiento. La tarjeta roja fue un punto de inflexión en el juego, que terminó siendo de total dominio colocolino.

El arquero Arce cometió un grosero error, que terminó en gol de Marcos Bolados tras pase de Juan Martín Lucero (47'). La goleada se cerró a los 86', con doblete de Bolados, quien definió con una certera volea.

Colo Colo tuvo opciones para terminar con un marcador aún más abultado a su favor. Gabriel Costa elevó increíblemente sobre el arco visitante (53'), Lucero erró un penal pateando muy por encima del arco (71'), y Bolados, la figura del partido, tuvo un gol anulado por posición de adelanto.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tomó la punta en la tabla de posiciones y metió presión en la pelea por el liderato a Cobresal, que jugará el domingo ante Huachipato.