¿Cuándo se juega la fecha 26 del Campeonato Nacional?

El Campeonato Nacional sigue su curso tras la fecha 25, que mantuvo a Colo Colo como el máximo candidato al título.

Revisa la programación de la fecha 26:

Viernes 30 de septiembre

- Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Sábado 1 de octubre

- Huachipato vs. Deportes Antofagasta, 12:00 horas. Estadio Huachipato.

- Palestino vs. Everton, 15:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Curicó Unido vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Domingo 2 de octubre

- Ñublense vs. O'Higgins, 12:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

- Colo Colo vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Monumental.

- Cobresal vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Lunes 3 de octubre

- Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.