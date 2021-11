¡De infarto! La programación de la última fecha del Campeonato Nacional

Este fin de semana se disputará la última fecha del Campeonato Nacional, en la que Universidad Católica tiene la primera posibilidad de ganar el título en el duelo ante Everton, pero Colo Colo igualmente se jugará sus chances contra Deportes Antofagasta, dulos que se llevarán a cabo el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT).

No obstante, la emoción seguirá el domingo a las 18:00 horas también, con varios involucrados en la pelea por la permanencia, pero con Universidad de Chile llamando la atención, tratando de salvarse del segundo descenso de su historia.

Revisa la programación de la fecha 34 del Campeonato:

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio La Portada.

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas. Estadio CAP Acero, Talcahuano.

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Libre: O'Higgins