Diputados socialistas presentaron proyecto de ley para erradicar violencia en los estadios

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron un proyecto de ley denominado "Salvemos el Fútbol", con el fin de erradicar la violencia en los estadios, aumentar las sanciones a incidentes e imponer obligaciones de seguridad a los clubes.

Entre otras medidas, busca implementar un control biométrico de acceso a los recintos, establecer el ingreso de menores de edad siempre acompañados por un adulto, y la sanción de pérdida definitiva del derecho a ser socio o afiliado a organizaciones del fútbol.

"La situación de violencia que tenemos hoy día en los estadios es insostenible. Es por eso que hay que tomar medidas drásticas para que el fútbol vuelva a ser un patrimonio de la familia", indicó Manouchehri, integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja.

En esa línea, el legislador destacó que este proyecto de ley "impone severas penas a quienes infrinjan la ley de violencia en los estadios y a la vez impone medidas de seguridad a los clubes deportivos. Queremos recuperar el fútbol para las familias, queremos erradicar a la delincuencia, queremos salvar el fútbol".

La iniciativa "Salvemos el fútbol" propone establecer nuevos estándares a los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, para mejorar el control y acceso a los recintos de los asistentes. Además, busca aumentar significativamente las sanciones que contempla la ley N° 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, para lograr penas efectivas de privación de libertad y la prohibición perpetua de asistir a espectáculos de fútbol profesional. Ésta se suma a otra moción de los legisladores del PS, que pretende prohibir el acceso a los recintos deportivos a los deudores de pensión alimenticia.

"Los que somos amantes del fútbol y de los colores de una camiseta no podemos permitir que un grupo de delincuentes tan violentos vengan a secuestrar y a destruir el fútbol que nos pertenece a todos y todas. Nos dimos cuenta que Estadio Seguro fracasó, por lo tanto, no nos podemos quedar de brazos cruzados", señaló la diputada Cicardini.

Al respecto, la diputada por Atacama recalcó que "vamos a poner tarjeta roja a los que vengan a destruir el fútbol en nuestro país. En materia legislativa tenemos que reforzar nuestra legislación vigente. Lo que acá nosotros queremos es que los que se dicen llamar hinchas, pero que no lo son, no generen daño y que no vuelvan a cometer lo que sucedió en los últimos partidos".

Sumado a Manouchehri y Cicardini, son coautores del proyecto los legisladores Marisela Santibáñez (PC), Felipe Caamaño (Ind-DC), Erika Olivera (Demócratas) y José Carlos Meza (Republicanos); integrantes de la Comisión de Deportes.

Medidas duras

En concreto, la moción establece la incorporación de identificación biométrica de los asistentes; la obligación de controlar el acceso de menores de edad a los estadios, la cual deberá realizarse siempre en compañía de un adulto habilitado para su ingreso; y la prohibición de ingreso de personas con órdenes de detención pendientes.

Asimismo, se endurecerán las sanciones penales a quienes ocasionen lesiones a las personas o daños a la propiedad, pasando de presidio menor en su grado máximo (que van desde los 3 años y 1 día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (que va desde los 5 años y 1 día a 10 años). En este mismo sentido, se establece que la pena accesoria de prohibición de ingreso a espectáculos de fútbol profesional será perpetua.

Se adiciona una nueva figura legal, donde quienes porten o manipulen fuegos artificiales en un espectáculo de fútbol profesional serán sancionados.

Respecto a la responsabilidad de los organizadores de eventos de fútbol profesional, se busca aumentar las sanciones pecuniarias, que por negligencia o descuido culpable en el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, contribuyan o faciliten la comisión de las conductas tipificadas en los artículos 12, 13 y 14. Actualmente las sanciones establecidas son la multa de 100 a 300 UTM (6.307.400 a 18.922.200 pesos), proponiendo aumentar la multa de 200 a 500 UTM (de 12.614.800 a 31.537.000 pesos).

Sobre los asistentes, el proyecto de ley plantea la sanción de la pérdida definitiva del derecho a ser socio o afiliado de organizaciones relacionadas con el fútbol profesional a quienes hayan sido sancionados en virtud de la presente ley.