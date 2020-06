¿El fútbol chileno volverá en una "burbuja" en la Región de Coquimbo?

La posibilidad de que el fútbol chileno se reanude el próximo 31 de julio sigue generando debate, más aún luego de que este jueves el diario La Región, de Coquimbo, asegurara que existe la posibilidad de que el Campeonato Nacional se reinicie al estilo de la NBA, con una "zona burbuja" justamente en el Norte Chico.

"Todo el fútbol de Chile se jugaría en nuestra zona", comentó en su portada el matutino regional, algo que desde la Comisión Retorno valoran solo como una opción y ante lo cual será el Consejo de Presidentes el que deberá decidir, tal como supo nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

Ante ello, varias voces tomaron la palabra, mostrando escaso apoyo a la idea. Es el caso de Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique: "Lo escuché ayer. No creo que logísticamente sea viable, económicamente tampoco. Creo que si cada club es capaz de tomar las medidas necesarias correspondientes se puede jugar en su respectiva ciudad, y si alguna ciudad aún está con complicaciones sanitarias, deberá jugarse en otra ciudad", explicó el dirigente en diálogo con nuestro programa.

Francisco Meneghini, entrenador de Audax Italiano, también se refirió a la idea y aseguró que es preferible que los equipos mantengan su localía.

"Creo que lo que está pasando en Alemania y en España es lo más adecuado, que los clubes dentro de esta situación tan atípica tengan sus localía, porque hay un tema de costos importante, y prácticamente sería un encierro en otro ciudad. Lo veo un poco rebuscado. No soy especialista, pero siento que hay que agotar las instancias para que cada club juegue en su lugar de origen", aseguró.

Desde el Sifup, la voz va en la misma línea, tal como lo planteó Luis Marín, secretario del Sindicato.

"No sabemos nada de eso. Hemos pedido una reunión forma al directorio, la cual debiera darse este viernes, y quizás nos comentarán eso. Compararlo con Estados Unidos es un poco lejano, aunque no es mala iniciativa, pero la situación hoy en Chile es que hay cuarentenas en distintos lugares del país de manera distinta, entonces es muy complicado porque hay que ir evaluándolo al día a día. No se ve mal, pero antes hay que poner muchas cosas en la balanza", expresó.