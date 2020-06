Fisiólogo de Clínica MEDS explicó condiciones ideales para retomar entrenamientos

El fisiólogo del ejercicio de la Clínica MEDS Carlos Burgos entregó una serie de recomendaciones de cara al reinicio del Campeonato Nacional, pactado para el próximo 31 de julio, y aseguró que de darse las condiciones ideales, bastará con 10 ó 12 sesiones de entrenamientos para que los jugadores lleguen en óptimas condiciones a aquella fecha.

"Con respecto a si cuatro semanas son apropiadas o no para lograr rendimiento en nuestros futbolistas de cara al 31 de julio es necesario explicar un par de cosas. Hay cosas técnicas que son importantes a considerar. Lo primero es que de acuerdo a un estudio de la British Journal Sport Medicine se demostró que la tasa de lesiones tiende a elevarse cuando el número de entrenamientos al primer partido es muy bajo", dijo de entrada en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Estamos hablando de que habría un umbral mínimo de sesiones de entrenamiento para el reinicio del torneo y sería unas 10 ó 12 sesiones antes de la competencia. Y por esto, ante la pregunta si serían apropiadas cuatro semanas hay que tener en cuenta que si los futbolistas llegan en las condiciones mínimas, es decir, con el peso adecuado y con las funciones básicas mínimas mantenidas o disminuidas en un rango muy pequeño, deberíamos creer que un ciclo concentrado de preparación físico, técnico y muscular podrían ser adecuado para poder proteger en cierta de las lesiones musculares que tienen preponderancia una vez que los deportistas vuelven a la competencia", añadió el ex PF de Fernando González.

El profesional explicó que seguramente a la hora de recibir a los futbolistas habrá variados detalles a considerar.

"Con respecto a con qué nos deberíamos encontrar después del tiempo fuera de competencia, hay que recopilar la mayor información posible de los futbolistas una vez que vuelven del período de para. Sabemos que los equipos invirtieron en clases on line, en mandarle equipamiento, pero habrá que ver la heterogeneidad en que lleguen los futbolistas, la edad es muy importante, y lo individual y personal en el sentido de haberse tomado este receso no como unas vacaciones si no como una oportunidad de mejorar su acondicionamiento físico", comentó.

"Deberíamos esperar jugadores con una disminución en el rendimiento físico, no tan marcados en lo aeróbico, en la flexibilidad, quizás con menos masa muscular, pero sí con bajas en cambios de dirección, en aceleración y desaceleración", completó.