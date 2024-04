Gustavo Álvarez no se agranda: "El resultado no nos puede confundir"

Universidad de Chile goleó a Huachipato en un partido que estuvo suspendido por casi una hora por una aviso de bomba. El cuadro azul fue contundente e hizo uno de sus mejores partidos en lo que va la temporada.

Gustavo Álvarez analizó el contundente triunfo de su equipo y aseguró que "jugamos contra un muy buen equipo. No sé si el resultado refleja la diferencia entre los dos, no creo que sea así. Huachipato es el último campeón, están haciendo una muy buena Copa Libertadores y viene con un rendimiento que va creciendo en el torneo nacional".

El entrenador de los laicos se refirió a las críticas que había recibido por no haber conseguido triunfos en tres partidos: "Siempre hablo de la evolución permanente en la construcción de equipo, que es lo más importante. En el camino pueden tocar cualquiera de los tres resultados, pero nunca hay que perder el foco de dónde empezamos y dónde queremos llegar".

Además el ex DT campeón con Huachipato, no se agrandó en lo absoluto por ser el líder exclusivo del torneo: "Por más que el resultado haya sido este, nosotros a partir de mañana tenemos que empezar a trabajar para corregir lo que no se hizo bien y seguir creciendo. Como siempre digo, el resultado no te puede confundir. Ganar no es sinónimo de que se hizo todo bien, ni no ganar tiene demasiados problemas. Me parece que siempre hay cuestiones para reafirmar y otras para corregir".

La U es el puntero del campeonato con 24 unidades. La próxima semana debe recibir a Deportes Iquique que es otro de los equipos que está disputando la parte alta del campeonato. Aún no se tiene confirmación de dónde se jugará el partido, a pesar de que se adelantó que sería en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.