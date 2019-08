¡Hay clásico! La programación de la decimonovena fecha del Campeonato Nacional

Este viernes se retomará la acción del Campeonato Nacional con la disputa de la decimonovena fecha, la cual está fuertemente marcada por una nueva versión del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Todo comenzará con el choque entre Unión Española y O'Higgins en Independencia. Durante la jornada sabatina los focos se concentrarán en lo que pueda hacer el sublíder Colo Colo en su visita a Palestino en La Cisterna, mientras que la lucha estelar del domingo será entre laicos y "cruzados", a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional.

Revisa el detalle de la agenda de la Primera División

Fecha 19 del Campeonato Nacional

Viernes 23 de agosto

Unión Española vs. O'Higgins, 19:30 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 24 de agosto

Cobresal vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio El Cobre.

Palestino vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio de La Cisterna.

Everton vs. Coquimbo Unido, 17:30 horas. Estadio Sausalito.

Curicó Unido vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Doingo 25 de agosto

Deportes iquique vs. Universidad de Concepción, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Nacional.

Huachipato vs. Deportes Antofagasta, 17:30 horas. Estadio CAP.