Héctor Tapia explicó por qué dejó fuera a Jorge Valdivia de la cita con Deportes Iquique

Colo Colo empató 0-0 con Deportes Iquique este viernes y perdió la oportunidad de recortar distancias con el puntero Universidad Católica. El "cacique" se mostró ofensivo, pero siempre falló con la conducción para dar un último toque que validara sus esfuerzos, situación profundizada por la ausencia de Jorge Valdivia.

Tras el encuentro, el técnico albo Héctor Tapia explicó el motivo para reservar al volante de creación, con quien desea contar para el imporante encuentro con Bolívar de este martes por la Copa Libertadores.

"Lo de Jorge (Valdivia) pasa por los dos últimos partidos. Tuvo un gran desgaste en Ecuador (en el partido con Delfín) y con Everton. Hoy tenía ciertos riesgos el tener que ocuparlo", aseguró el DT.

Respecto al partido de esta jornada, lamentó el resultado, ya que trataron "por todos lados".

"Buscamos por todos lados, con cuatro puntas, con un 10, pero lamentablemente nos encontramos con un retroceso de Iquique que es generado por nosotros. Nos faltó la última puntada. Quedamos con una sensación amarga. Queríamos ganar", manifestó.

Llegamos, proyectamos a nuestros laterales, los movimientos que generamos. Eso nos deja tranquilos", también "se gana mucho en funcionamiento" y "como se dio el juego fue la mejor puesta en escena en base a lo que, a lo mejor, nos vamos a encontrar el martes", comentó, adelantando que proyectan un repliegue del equipo boliviano para sumar al menos con un empate.

"Me voy satisfecho por lo que nos pudimos generar. No me voy satisfecho porque no pudimos ganar", sentenció el entrenador.