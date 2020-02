Hinchas de la UC explotaron tras decisión de Piero Maza de desestimar un penal sobre Puch

Hinchas de Universidad Católica manifestaron su descontento contra la decisión del árbitro Piero Maza de desestimar una posible falta penal de Leonardo Valencia a Edson Puch en el primer tiempo entre Universidad Católica y Colo Colo. El juez central decidió no cobrar la pena máxima tras revisar la acción en el VAR.

La jugada causó una molestia generalizada entre la parcialidad de la UC en redes sociales, quienes alegaron contra el árbitro y el sistema de videoarbitraje.

De igual forma, los simpatizantes del cuadro "Albo" defendieron la resolución de Maza al señalar que no hubo intención de cometer el penal por parte de Valencia al atacante de los "Cruzados".

- Esta fue la jugada entre Valencia y Puch:

- La molestia de los hinchas de la UC:

Sigo buscando donde toca la pelota Valencia para justificar que no cobre penal. No logro encontrar el momento...

Perdón lo conspirativo, pero no cobrar un penal de esta envergadura y de la forma en que lo justificó (y además considerando el contexto del VAR y todo) es derechamente porque no quiso cobrarlo, no porque él creyera que no fue.