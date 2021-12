Hitos del fútbol chileno en 2021: La hegemonía de la UC, el resurgir de Colo Colo y la crisis de la U

Finaliza el 2021 y en AlAireLibre.cl repasamos los principales hitos del fútbol chileno en otro año atípico, marcado por un extenuante calendario, la consolidación de una hegemonía, la crisis que vivieron dos grandes, una pandemia que sigue causando estragos y un término de temporada agitado en los escritorios de la ANFP.

El 2021 comenzó con el término del Campeonato 2020 y la coronación de U. Católica como tricampeón

El año 2021 arrancó con acción inmediata en el fútbol chileno, ya que el Campeonato 2020 aún no había concluido. Por culpa del receso que provocó la pandemia del coronavirus en el año 2020, el torneo se retrasó y sus fechas finales se disputaron en los primeros meses del año, terminando en febrero, con la conquista de Universidad Católica.

En la penúltima fecha, la UC, dirigida por Ariel Holan, se convirtió por primera vez en su historia en tricampeón, bajando su decimoquinta estrella en Primera División. La estrella 15 la logró tras igualar el 10 de febrero con Unión La Calera, su gran escolta, sacándole cinco puntos de ventaja antes de la última jornada.

[Crónica] ¡Histórico! U. Católica empató con La Calera y se coronó por primera vez tricampeón del fútbol chileno

Sin embargo, la historia del Campeonato 2020 aún tenía un asunto por resolver: Debido a la existencia de dos tablas, la del torneo y una ponderada, se debía disputar un partido de promoción para determinar un tercer descendido a la Primera B. Y ese duelo tuvo un inusual protagonista.

Colo Colo se salvó del descenso y condenó a U. de Concepción

La temporada de Colo Colo en el 2020 fue para el olvido. Una crisis interna en Blanco y Negro, conflictos de los jugadores con dirigentes, interinatos y decisiones que afectaron lo deportivo, llevaron al cuadro "Popular" al borde del abismo. Gustavo Quinteros llegó con el fin de salvar al equipo y logró evitar el descenso directo, pero aún así, tuvo que jugarse la vida en un partido de promoción ante Universidad de Concepción.

Colo Colo mantuvo la categoría en Primera tras emotivo triunfo y condenó al descenso a U. de Concepción

El partido, celebrado el 17 de febrero en el Fiscal de Talca, estuvo lleno de tensión, ya que el perdedor de este duelo estaba condenado a bajar a Primera B. Fue el partido más visto por televisión en la temporada y hubo muchas historias emotivas por parte de hinchas, quienes sufrieron como nunca por Colo Colo.

Finalmente, el "Cacique" venció con un gol del "Pibe" Pablo Solari en un partido catártico, pero que también significó el término de un ciclo. Tras ese partido, y de forma polémica, dejaron el equipo referentes como Julio Barroso y el eterno goleador Esteban Paredes.

[Audio] El editorial de @patomunoz: Se va Paredes de Colo Colo y se va de mala manera

La UC de Poyet arrancó la nueva temporada ganando la Supercopa 2020

La temporada 2021 arrancó con uno de los duelos pendientes por culpa de la pandemia, enfrentando al campeón del 2019, la UC, con el ganador de la Copa Chile 2019, Colo Colo. Los cruzados, tras la salida de Holan, se estrenaron con el uruguayo Gustavo Poyet; los albos, en cambio, presentaron una renovada cara, destacando los nombres como Emiliano Amor, Martín Rodríguez y Leonardo Gil.

¡implacables! Universidad Católica goleó a Colo Colo con tremenda remontada y conquistó la Supercopa

El equipo de Quinteros, bajo el ritmo del "Colo" Gil, dominó la primera parte; pero la UC sacó a relucir la jerarquía de sus jugadores y tuvo una enorme remontada para quedarse con el título; aunque el final quedó empañado por un conato y el puñetazo de Maxi Falcón a Valber Huerta.

La provocación de Valber Huerta que sacó de sus casillas a Maximiliano Falcón

La UC clasificó después de 10 años a octavos de la Libertadores

Los Cruzados, pese a tener un irregular rendimiento en el Campeonato 2021 y sin el juego contundente que logró ser tricampeón, cumplió en la Copa Libertadores y después de 10 años logró pasar la fase de grupos, tras quedar segundo en el Grupo F, por detrás de Argentinos Juniors y superando a Nacional de Montevideo y Atlético Nacional de Colombia.

[CRONICA] ¡Festejo de #LosCruzados! U. Católica venció a A. Nacional y clasificó a octavos de la Copa #Libertadores después de 10 años

En los octavos de final terminó el periplo internacional de los cruzados, ya que les tocó Palmeiras, campeón defensor (y que terminó coronándose después, al final de temporada, bicampeón).

[CRONICA] U. Católica dijo adiós a la Copa Libertadores tras volver a perder ante un sólido Palmeiras en Brasil

Palestino y Huachipato llegaron hasta la fase de grupos en la Sudamericana

El segundo torneo internacional de Conmebol, Huachipato y Palestino, pese a tener rendimientos diferentes, terminaron eliminados en la fase grupal.

El conjunto acerero ilusionó con un gran arranque, llegando a vencer a San Lorenzo en Argentina, por el Grupo A. Sin embargo, el rendimiento no fue estable y los acereros fueron duramente golpeados en las dos últimas fechas. Primero, sufrieron un 5-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito; y se despidieron perdiendo en casa ante los cuervos de Boedo, que se cobraron revancha.

Huachipato sufrió dura caída ante San Lorenzo y se despidió de la Copa #Sudamericana

Palestino, en cambio, fue un descalabro: De 18 puntos posibles solo logró uno, un empate con Atlético Goianiense, y terminó último en el Grupo F, sufriendo derrotas con los brasileños, Newell's y Libertad de Paraguay.

El regresó del público a las canchas

Después de meses jugando a puertas cerradas, las condiciones sanitarias empezaron a mejorar en nuestro país, gracias a la vacunación y un descenso en el número de casos positivos por Covid-19. Gracias a esa situación y el éxito de los protocolos, las autoridades permitieron el retorno de los hinchas a los estadios en agosto.

Si bien los aforos nunca han estado al 100 por ciento, el regreso de los fanáticos a las gradas devolvieron esa emoción tan necesaria que le faltaba al fútbol.

[Fotos] ¡Volvió la alegría al estadio! Hinchas llegaron a presenciar duelo de Audax Italiano ante Santiago Wanderers

La salida de Gustavo Poyet de la UC y la entrada de Cristian Paulucci

La UC continúaba con un irregular rendimiento, pero los resultados extendían la continuidad de Gustavo Poyet. Sin embargo, entre julio y agosto, la cuenta de ahorro se agotó. Varias derrotas provocaron la crisis y el uruguayo decidió dar un paso al costado. El mismo entendió que lo más importante era quitar esa presión al equipo y darle un nuevo aire para que se reenganchara en la pelea por el título.

[Audio] Poyet: La decisión es para buscar el objetivo más importante que es el tetracampeonato

El elegido por la dirigencia de Cruzados fue Cristian Paulucci, quien fuera ayudante de Gustavo Quinteros y Ariel Holan. Su amplio conocimiento del plantel y su cercanía con los jugadores fue clave para levantar al equipo con una increíble racha que llevó a la UC al "tetra".

Universidad Católica definió cuerpo técnico interino liderado por Cristian Paulucci

Colo Colo resurgió y conquistó la Copa Chile 2021

En medio de un año dominado totalmente por Universidad Católica, Colo Colo tuvo su resurgir y solo meses después de haber estado peleando por no descender, volvió a celebrar a lo grande, al ganar la final de la Copa Chile 2021.

El cuadro albo, que tuvo un primer semestre tremendo, dominando el campeonato nacional también con Leo Gil, Pablo Solari e Iván Morales como figura, consolidó su buen momento levantando la Copa ante Everton, un triunfo que ratificaba el buen trabajo de Gustavo Quinteros en la banca del Cacique.

[Crónica] ¡Campeones! Colo Colo batió a Everton de la mano de su "patrulla juvenil" y conquistó la Copa Chile 2021

Los casos de Covid-19 desataron la molestia de Colo Colo

Tras ganar el clásico a Universidad Católica, Colo Colo se perfilaba como favorito al título y destronar a los Cruzados. Sin embargo, un brote de casos de Covid-19 provocó un terremoto en el Monumental. Debido al reglamento, los albos tuvieron que jugar con un plantel improvisado con juveniles ante Audax Italiano.

Los albos reclamaron porque no se suspendiera el partido, acusando que no hubo justicia deportiva. Pese a que después se aplazó un duelo con Santiago Wanderers, al no tener jugadores disponibles, desde Macul manifestaron constantemente su molestia y sintiéndose perjudicados.

[CRONICA] Un luchador equipo juvenil de Colo Colo cayó ante Audax Italiano en una digna presentación

Además, otros clubes también se vieron afectados por nuevos casos de Covid-19, debido a la variante Delta, mucho más contagiosa.

La UC de Paulucci lo gana todo y hace historia como tetracampeón

Universidad Católica, desde que asumió Paulucci, solo tuvo una derrota, ante Colo Colo. Todo lo demás fueron victorias, con un nivel superior al resto de los equipos del fútbol chileno.

Antes de conquistar el Campeonato Nacional, también ganó por tercera vez consecutiva la Supercopa ante Ñublense, la cuarta en su historia, y fue "supertetracampeon", el más ganador en la historia del certamen.

[CRONICA] ¡Campeones! La UC conquistó su tercera Supercopa seguida a costa de Ñublense por penales

Respecto a la estrella 16 en la Primera División, los Cruzados aprovecharon los tropiezos de Colo Colo y asaltaron la punta, para finalmente celebrar en la última fecha, venciendo a Everton en Viña del Mar.

El elenco cruzado se coronó sumando 68 puntos y con seis de distancia de Colo Colo, el gran rival de esta temporada en la pelea por el título. En el marco de 34 fechas disputadas, con un 17 equipos en competencia, y dos jornadas libres, el elenco de la franja fue el más ganador, con 22 triunfos, dos empates y ocho derrotas (siete con Poyet y una con Paulucci). Además, fue el club que más goles hizo, con 65 (31 a favor), gracias al aporte de sus dos figuras, Fernando Zampedri (23) y Diego Valencia (14).

[HISTORIAL] La UC superó un sinuoso camino para conquistar su estrella 16 en el Campeonato Nacional 2021

Si bien es el segundo tetracampeonato en la historia del fútbol chileno, es el primero en torneos largos, evidenciando la hegemonía que ha tenido el equipo masculino de Cruzados en los últimos cuatro años.

La dramática crisis de la U: Un camarín abandonado, hinchas atacando a jugadores y estuvo a siete minutos de descender

Universidad de Chile vivió una dramática odisea en el 2021. Tras dos temporadas sufriendo por evitar el descenso, parecía que el 2021 la pesadilla quedaba en el pasado. Si bien la ruta del León comenzó de forma irregular bajo el mando de Rafael Dudamel, tras su salida, el histórico "Huevito" Esteban Valencia tomó la batuta y levantó al equipo.

La U incluso estuvo en los primeros lugares y empezó a planificar de forma anticipada la próxima temporada, pensando siempre que estarían en copas internacionales.

Sin embargo, una tormentosa racha provocó una de las peores crisis en la historia del equipo. Tras caer en el Superclásico con Colo Colo, el 26 de septiembre, la U no pudo levantar cabeza y vivió situaciones muy difíciles.

Tras perder con Colo Colo, que era líder, cayó ante Santiago Wanderers, colista con uno de los peores rendimientos del campeonato; e igualó con Deportes Antofagasta, pero el partido dejó a la U con cinco lesionados.

Internamente, los jugadores acusaban sentirse abandonados por una dirigencia que, practicamente, casi nadie conoce.

[Audio] Gonzalo Espinoza: Los dirigentes nos soltaron la mano en algún momento, nos sentimos solos

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió a finales de octubre. En Rancagua, la U perdió con Curicó Unido, y con una racha de ocho partidos sin ganar, la hinchada azul explotó con un grave incidente: Los fanáticos invadieron la cancha de El Teniente y agredieron a Thomas Rodríguez y Pablo Aránguiz.

El momento en que Pablo Aranguiz se enfrenta a la hinchada de la U.

Esteban Valencia, pese al apoyo de los hinchas por su historia en la U, no aguantó más y dio un paso al costado en esa misma jornada. Su relevo fue "Relojito" Cristian Romero, pero la situación no mejoró, la U seguía hundida en el pantano.

Esteban Valencia renunció a la banca de Universidad de Chile tras derrota con Curicó

La U oficializó la renuncia de Esteban Valencia y anunció a Cristián Romero como DT interino

La U siguió sin sumar (perdió el clásico con la UC) y llegó a la última fecha en zona de promoción. Dependía de sí mismo para mantener la categoría, pero el rival, Unión La Calera, estaba en busca de un cupo a la Copa Libertadores. El mayor problema, a esa altura, era eso, depender de sí mismo, porque el equipo llevaba 12 partidos sin ganar: De 36 puntos posibles, solo había conseguido tres.

Ante los "cementeros", los "chunchos" mostraron por minutos su peor cara y llegaron a estar 2-0 abajo en el marcador. Además, en paralelo, los rivales estaban consiguiendo los resultados que los condenaban a descender directamente. La U estuvo a siete minutos de perder la categoría por segunda vez en su historia.

[CRONICA] La U se salvó casi de milagro del descenso tras heroica remontada ante La Calera en Rancagua

Sin embargo, apareció la épica. El equipo se desesperó, salió en busca del milagro y lo logró. Ramón Arias anotó un doblete y con el empate jugaban la promoción; pero Junior Fernandes terminó con la pesadilla y finalmente decretó el 3-2 en el último minuto, salvando a la U de todo.

La U acabó con el reinado de Santiago Morning y celebró en el fútbol femenino

La otra cara de la moneda de Universidad de Chile fue en el fútbol femenino. Las Azules, con uno de los planteles más fuertes del Campeonato de mujeres, se cobró revancha de la final pasada y terminó con el reinado de Santiago Morning, tricampeón defensor.

Las azules, además, exigieron mayor respeto por sus logros, ya que a diferencia del equipo masculino, en las semifinales derrotaron a Colo Colo en el estadio Monumental.

Natalia Campos: Espero que no se vuelva a decir que la U no gana hace 20 años en el Monumental

El título de la U en el fútbol femenino es el segundo en su historia, tras el que conquistó en el Apertura 2016.

Coquimbo Unido y Deportes Recoleta subieron de categoría.

En el Campeonato del Ascenso de la Primera B, el gran campeón que logró subir de categoría fue Coquimbo Unido, que duró solo un año esa división.

¡De vuelta a Primera! Coquimbo logró emotiva remontada sobre Fernández Vial y se proclamó campeón del Ascenso

El equipo de Héctor Tapia, con referentes como Esteban Paredes, Jean Beausejour y Carlos Carmona, dominó el intenso campeonato de la B y se coronó con 55 puntos. La liguilla de la promoción quedó en manos, justamente, del que terminó segundo en la tabla, Deportes Copiapó, que debe enfrentar a un equipo del Campeonato Nacional

¿Cuál equipo? En estos momentos es Curicó Unido, pero todo debe cambiar debido a la situación de Deportes Melipilla, que fue expulsado de la ANFP tras sufrir una denuncia de más de 10 equipos por irregularidades administrativas con dobles contratos.

ANFP suspendió la promoción por denuncia de clubes a Deportes Melipilla

En la Segunda División, el gran campeón que ascendió a Primera B fue Deportes Recoleta.

¡Campeones! Recoleta venció a San Antonio y logró subir por primera vez al Campeonato de Ascenso

En el plano de los descenso, Santiago Wanderers y Huachipato descendieron a Primera B, y Barnechea con San Marcos de Arica bajan a Segunda División, aunque el "Bravo" del norte apeló al TAS para revertir su descenso, decretado por secretaría, debido a la mala inscripción de un jugador.

En la Segunda, Colchagua también bajó, pero apeló al TAS, en una nueva decisión para tratar de salvar la categoría a través del escritorio.

Las discusiones de escritorio y la expulsión de Melipilla ensucian el fin de temporada

Como mencionamos, la promoción para definir si Copiapó sube o sigue en la B aún está pendiente, todo por una denuncia que enlodó el final de temporada.

Deportes Melipilla fue denunciado por más de 10 equipos (entre ellos U. de Chile) por irregularidades administrativas debido a dobles contratos. En primera instancia, la ANFP desestimó los antecedentes presentados en una denuncia anónima, pero ante la aparición de nuevos denunciantes y más datos, el Tribunal de Disciplina tuvo que actuar.

Finalmente, la Primera Sala determinó expulsar a Deportes Melipilla tras ratificar la existencia de dobles contratos, aunque la medida aún puede ser apelada en la segunda sala. Mientras no exista una sentencia definitiva, no se resolverá lo que pasará en la tabla de posiciones. Lo que ocurrirá con la promoción depende de lo que decida la ANFP.

Tribunal de Disciplina determinó la expulsión de Melipilla del fútbol profesional

Del mismo modo, San Marcos de Arica en la B, y Deportes Colchagua en la Segunda División, acudieron al TAS para apelar por sus respectivos descenso, sumando más capítulos "nefastos" en el fútbol chileno, como lo catalogó el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

El TAS acogió apelación de Colchagua que se aferra a mantenerse en Segunda División