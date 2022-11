Jaime García: Me gusta la idea de que los equipos de provincia sean competitivos

El entrenador de Ñublense, Jaime García, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la gran campaña que realizó junto al equipo de Chillán que terminó segundo en el Campeonato Nacional y el próximo año jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, por primera vez en su historia.

"Llevo cuatro años a cargo del club sin vacaciones y con muchas operaciones, pero yo disfruto, no me llevo trabajo para la casa ni le doy más trabajo a mi cuerpo técnico. Yo salgo y hago mi vida normal, me gusta sacarme fotos con la gente, cómo me voy a negar si ahora me conocen y antes no me conocía nadie", indicó el adiestrador que debe arreglar su renovación con el club.

Respecto a la planificación del 2023, apuntó que "cuando me siente con ellos (los dirigentes) debemos dejar bien claro si vamos a participar o a competir (en Copa Libertadores). Hay que ver si está el presupuesto y los jugadores... A mí me gustaría competir, pero hay que ver si podemos dar ese saltito con un equipo de provincia para que no se centralice más el fútbol. Me gusta la idea de que los equipos de provincia sean competitivos".

En esa línea, García agregó que "debemos mantener la columna vertebral y los que lleguen se deben acomodar a lo que yo busco para el equipo. No les veo el currículum, si se portan bien o mal, a mí me interesa que se entreguen".

Uno de los nombres que ha sonado para reforzar al equipo chillanejo es el de Pablo Aránguiz, hoy en Universidad de Chile. "Si yo me pusiera a ver el pasado de los futbolistas, me quedaría sin jugadores. Yo estoy para ayudar, me encanta como juega, a mí me gustan los jugadores locos y hay que ver de donde vienen y contenerlos", expresó.

Como ejemplo de esto puso a Lorenzo Reyes, una de las figuras que tuvo en el año. "El no quería, estaba desencantado. No quería jugar, pero lo logramos y es un jugador que me ha impresionado por su toma de decisiones, su temple y su mentalidad ganadora. Es un jugador que se deja trabajar. Me gusta el cabrón que te deje cosas, que te enseña y él te deja trabajar, pero me ha sorprendido como persona".

Otro jugador de su plantel al que se refirió fue de Alexander Aravena, delantero que pertenece a Universidad Católica. "Le haría bien estar afuera un año más para aprender muchas cosas, él tiene muchas ganas de seguir acá. Es un niño muy maduro y sabe que acá tendrá muchas más opciones de jugar, pero tengo entendido que sigue en Ñublense", comentó.

Finalmente, respecto a sus opciones de seguir en el club, apuntó: "Hay una relación como corresponde, grata. Hasta ayer era director técnico de Ñublense y hoy estoy libre, en dos o tres días nos sentaremos a conversar... Yo sentía que no era válido para mirar otros horizontes, yo trabajo sin representante. Ahora tengo que ver qué me ofrecen".