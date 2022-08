José Luis Sierra: En Chile se juega de cualquier manera, da lo mismo el espectáculo

El entrenador nacional José Luis Sierra, hoy sin club tras no renovar su vínculo con Al-Tai de Arabia Saudita, criticó el nivel del fútbol chileno y el poco sentido del espectáculo que hay en nuestros torneos.

"No quiero ser muy crítico, per me dan pena algunas situaciones, la sensación es que se juega de cualquier manera, de lo mismo el espectáculo, da lo mismo la cancha donde se juega, el horario, es difícil encontrar una cancha buena, no le damos importancia al pasto, porque para dar un buen espectáculo la cancha debe ser perfecta", expresó a Diario El Mercurio.

"Acá veo que da lo mismo, el fútbl chileno se juega mucho para la televisión y poco para los hinchas, se le motiva poco para ir al estadio. Veo partidos a mitad de semana a la 1 de la tarde, quié va a ir a esa hora. Igual sigo queriendo mucho el fútbol chilen, pero no me gusta lo que veo", agregó.

De todas formas, el ex mediocampista aseveró que "hay equipos que intentan jugar bien y me alegro porque ahí hay varios entrenadores chienos: Ñublense, Curicó, Unión Española. Colo Colo también juega bien, pero las canchas le juegan en contra".

Sierra también destacó que "cuando nacieron las sociedades anónimas trajeron un orden que antes no había. Me tocó vivirlo como jugador con meses impago. Dicho eso, todos miramos con esperanza lo que venía. Y si bien muchos equipos inauguraron complejos que antes no tenían, con mayor infraestructura, una extraña que el fútbol creciera de una forma similar. Por qué los clubes no pueden tener estadios propios, ¿nadie o tiene como objetivo?".

Finalmente, consideró que "las reglas le han ido quitando competitividad al fútbol chileno a nivel internacional, bajando la cuota de extranjeros, obligandoo a poner un sub 21, eso no se hace en ninguna parte, no le veo el objetivo".