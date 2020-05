José Luis Sierra: Me gusta que mis equipos sean agresivos con y sin balón

Tras un largo paso por el fútbol árabe, José Luis Sierra está sin trabajo y en medio del confinamiento aprovecha el tiempo para seguir perfeccionándose pese a que sus planes eran hacer una gira por Europa para ver distintos modos de entrenamiento.

Ante ello, en Chile, el ex volante reconoció que su gusto por el juego de Josep Guardiola.

"Me gusta esa forma de jugar, no replegarse, ser agresivo con y sin balón, priorizar el cuidado del balón, que vaya rápido, priorizar el cuidado del balón, que vaya rápido, que la tengamos entre todos, una circulación veloz de pelota. Yo no era de trasladar, trataba de jugar, a uno, dos máximos a tres toques. Entiendo el fútbol como un juego asociado, que la toquen cuatro y siete hagan otra cosa no sirve, los quiero a todos en la misma sintonía", comentó en entrevista con El Mercurio.

Y confiesa que en su etapa de futbolista le hubiera encantado jugar en FC Barcelona.

"Yo tengo una debilidad por el Barcelona, obviamente me habría gustado jugar ahí o probar si era capaz. Me habría gustado que me probaran, seguramente me devolvían al primer partido", comentó.

Justamente hablando del cuadro culé, Sierra analizó la importancia de Arturo Vidal en el equipo.

"Arturo le da una característica que el Barcelona no tiene, provoca cosas que otros no pueden. Cuando él juega, el equipo es menos predecible, porque rompe en el área, aparece por sorpresa, deja de hacer cosas tan mecanizadas", explicó.