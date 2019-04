José Pedro Fuenzalida: Somos punteros y qué mejor que ganándole a la U

José Pedro Fuenzalida fue clave en la goleada por 4-0 de Universidad Católica sobre U. de Chile. Tras el encuentro, el futbolista valoró poder trepar a la cima del Campeonato Nacional ante el clásico rival.

"Lo tomamos como un partido importante, qué mejor que un clásico de local para olvidarnos de lo que pasó a mitad de semana contra Libertad. Lo analizamos, hicimos un partido correcto, pero fallamos en detalles que en la copa te marcan diferencias", apuntó.

Además, el ex Colo Colo se refirió al trámite del partido y complementó: "Tuvimos un muy buen primer tiempo y no pudimos marcar, en el segundo no nos quedamos atrás y conseguimos un resultado abultado que merecimos en la cancha. En el torneo siempre tenemos que pelear y ganar, ahora lo hicimos. Somos punteros y qué mejor que ganándole a la U y de esta manera".

El delantero de la UC también se refirió a la caída contra Libertad en Copa Libertadores y señaló: "Somos un equipo regular en lo que va del año, más allá de algunas derrotas. Es lo que buscamos, ahora a pensar en la otra semana y la copa, que serán partidos definitorios".

Finalmente, se refirió a su llamado a los microciclos de Reinaldo Rueda: "Es lindo. Después de un año y medio, estoy contento de volver a la selección, pero también por el grupo, somos ocho jugadores de Católica, lo que corrobora que estamos haciendo un buen trabajo. Hay que aprovechar, conocer al DT y mostrar lo que uno hace en el club".