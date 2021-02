"La ayuda a Colo Colo ya empezó": Hinchas llenaron Twitter de reclamos tras expulsiones de O'Higgins

Deportes Antofagasta venció 1-0 a O'Higgins este miércoles por la fecha 33 del Campeonato Nacional con dos expulsados en el cuadro celeste, lo que generó molestia de los hinchas en redes sociales, quienes reclamaron por una posible ayuda para Colo Colo.

El equipo de Dalcio Giovagnoli tuvo las tarjetas rojas de Francisco Arancibia (5'), por infracción, y la de Santiago Romero (35') por doble amarilla, por lo que ambos se perderán el próximo y decisivo partido ante el "Cacique", de la última fecha.

Eso generó polémica en redes sociales, pues algunos usuarios aseguraron que los cobros de Angelo Hermosilla fueron en ayuda de los "albos", que luchan por la permanencia.

El duelo entre O'Higgins y Colo Colo por la fecha 34 y última del Campeonato Nacional se disputará en el Estadio El Teniente en día y hora a definir.

Estas fueron las expulsiones:

36' ¡Otra roja!



Santiago Romero, quien tenía amarilla, cometió esta falta, se ganó la segunda tarjeta y se fue expulsado. Los celestes están con nueve.@ClubAntofagasta 0-0 @OHigginsoficial#AntofagastaOHigginsxTNTSports pic.twitter.com/4qssd75Czh

— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 10, 2021

Revisa los reclamos:

La ayuda a Colo Colo puede pasar en cualquier momento. Justo ahora que nadie esta viendo un partido a las 10:30 AM entre Antofagasta y O'Higgins y que a los de O'Higgins les expulsen 2 por pataditas. Y adivinen con quien juega colo colo el domingo para safar del descenso...

La ayuda a Colo Colo ya empezó he he he !