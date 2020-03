La U quiere regresar a los triunfos e instalarse en la parte alta del Campeonato ante O’Higgins

Universidad de Chile buscará este domingo regresar a los triunfos e instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional enfrentando como visitante a O'Higgins en el Estadio El Teniente.

Los "azules", que ya cosechan tres victorias en este torneo, vienen de un empate frente a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, encuentro en el que nuevamente mostraron aspectos positivos en su juego, aunque terminaron sufriendo por culpa de su destacado es delantero Mauricio Pinilla.

De cara a este partido, el técnico Hernán Caputto contará con el regreso de Osvaldo González, quien dejó atrás una lesión, Luis Del Pino Mago y Camilo Moya, ambos de una suspensión tras irse expulsados en el duelo ante Santiago Wanderers.

De todas formas, no trendrá al ex lateral izquierdo de la selección chilena Jean Beausejour, quien aún no se recupera de un desgarro. Su lugar nuevamente será ocupado por Jonathan Zacaría, quien tuvo un interesante rendimiento frente a los "piratas".

Con este panorama, se espera que los "azules" formen con: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, González, Del Pino Mago, Zacaría; Moya, Sebastián Galani, Pablo Aránguiz, Walter Montillo; Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra.

Los "celestes", en tanto, llegan necesitados a este encuentro, ya que de los cinco partidos disputados en el certamen, solo han ganado uno y empatado otro, sumando apenas cuatro puntos, que tienen cuestionado al DT Patricio Graff y a los futbolistas.

La escuadra de Graff se espera que ingrese a la cancha con: Augusto Batalla; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Matías Cahais, Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Alejandro Márquez, Matías Sepúlveda; José Luis Muñoz, Roberto Gutiérrez y Facundo Castro.

Este compromiso se jugará a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT), con arbitraje de Ángelo Hermosilla.