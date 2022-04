Los árbitros para la novena fecha del Campeonato Nacional

La ANFP designó a los árbitros que estarán encargados de impartir justicia este fin de semana en los partidos válidos por la novena fecha del Campeonato Nacional.

En esta ocasión no estará presente ninguno de los jueces reintegrados a la asociación tras el escandaloso despido de comienzos de semana.

Revisa los nombres

Sábado 9 de abril

- Everton vs. Huachipato, 15:00 horas, Rodrigo Carvajal

- Coquimbo Unido vs. U. de Chile, 17:30 horas, Juan Lara

- U. Católica vs. Deportes La Serena, 20:00 horas, José Cabero

Domingo 10 de abril

- Cobresal vs. Audax Italiano, 12:30 horas, Gustavo Ahumada

- Palestino vs. Ñublense, 15:00 horas, Benjamín Saravia

- U. Española vs. Colo Colo, 17:30 horas, Felipe González

- Unión La Calera vs. Curicó Unido, 20:00 horas, Angelo Hermosilla

Sábado 30 de abril

- Antofagasta vs. O'Higgins, 12:00 horas. Por confirmar.