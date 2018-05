Los resultados de la fecha 15 del Campeonato Nacional y de la jornada 13 en la Primera B

La primera rueda del Campeonato Nacional llega fin con la decimoquinta fecha, que tendrá su apertura con el duelo entre San Luis de Quillota y Universidad de Concepción en el Estadio "Lucio Fariña Fernández".

En tanto, la Primera B desarrolla su decimocuarta jornada, con la mayoría de sus duelos concentrados el domingo.

Revisa los resultados de la Fecha 15

Sábado 26

San Luis 0-2 Universidad de Concepción. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña.

0-1: 11' Jonathan Benítez (UdeC); 0-2: 22' Hugo Droguett (UdeC); 0-3: 35' Jean Meneses (UdeC)

Huachipato 0-0 Universidad de Chile. Entretiempo. Estadio CAP.

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 17:30 horas. Estadio El Teniente.

Universidad Católica vs. Antofagasta, a las 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 27

Palestino - Curicó Unido, a las 12:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Everton - Deportes Temuco, a las 15:00 horas. Estadio Sausalito.

Audax Italiano - Unión Española, a las 17:30 horas. Estadio Municipal de La Florida.

Colo Colo - Unión La Calera, a las 20:00 horas. Estadio Monumental.

Los resultados de la Primera B

Sábado 26 de mayo

- Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

- Coquimbo Unido vs. Deportes Melipilla, 19:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez".

Domingo 27 de mayo

- Magallanes vs. San Marcos de Arica, 12:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Deportes Valdivia vs. Santiago Morning, 12:00 horas. Estadio Parque Municipal.

- Cobresal vs. Santiago Wanderers, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

- Deportes Copiapó vs. Ñublense, 16:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

- Cobreloa vs. Barnechea, 16:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Rangers vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.