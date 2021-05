Martín Palermo: Chile me hizo empezar a ver las cosas de otra manera

El argentino Martín Palermo, técnico de Curicó Unido, repasó sus inicios como entrenador y destacó la influencia que tuvo el fútbol chileno, en especial su paso por Unión Española, en el crecimiento de su carrera.

"Chile me hizo abrir la cabeza y empezar a ver las cosas de otra manera. Me fue bien. Mantenerse en un club dos años y medios, hoy en día no es fácil. Tuve un apoyo de la dirigencia en Unión Española; y pude desarrollar esa búsqueda de encontrar un equipo protagonista", contó Palermo en el programa "Historias de Cracks", que se emitirá este martes en TNT Sports.

"Peleamos los campeonatos siempre, clasificamos a copas internacionales, etc. Me gusta ver un equipo ambicioso, intenso y dinámico en cuestión de juego. En esa búsqueda constante de un juego ofensivo", agregó el ex delantero.

Palermo, leyenda de Boca Juniors en su época de jugador, también reflexionó sobre el impacto que tuvo el técnico Carlos Bianchi en su carrera.

"Fue un técnico que me dio esa confianza de consolidarme, esa titularidad dentro del equipo, en una etapa en Boca donde quizás no había muchos logros. Conformó un plantel muy competitivo, llevaba el grupo a todos por igual, el que jugaba y el que no. Tener esa mentalidad ganadora de que todos estuvieran preparados para cuando les tocara. Me ayudó mucho en todo sentido", explicó.

Finalmente, el "Titán" manifestó su deseo de llegar a Boca Juniors y Estudiantes de La Plata como entrenador.

"Sin duda, llegar al banco del Boca Juniors son deseos y sueños por cumplir. Estando hoy en el rol de entrenador, el dirigir Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, es mi deseo. El tiempo me pondrá en ese lugar cuando tenga que ser. Y cuando sea, tendré que disfrutarlo, son dos lugares que van más desde el sentimiento que de otra cosa", asegurará.