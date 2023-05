Mayne-Nicholls y libertad para contratar jugadores locales: Esta norma distorsiona el torneo

El expresidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls se mostró en contra de la regla que permite contratar jugadores del medio local y que defiendan dos camisetas en el mismo torneo, durante el receso del Campeonato Nacional, criticando duramente la medida.

En diálogo con El Mercurio, Mayne-Nichols expresó: "Sorprende que se aprobara esta norma... Es una regla que distorsiona el torneo. No me gusta, no sé a quien se le ocurrió".

"No puedo entender que, en un mismo torneo, un jugador que actuó regularmente en un equipo, mañana aparezca en un rival. A la gente le va a costar entenderlo".

Por su parte, el presidente de Cobresal, David Agüero, señaló que la norma "atenta en contra de los clubes que financian el año planificadamente. Y los que se ven beneficiados son aquellos que tienen un poder adquisitivo importante... Esto está direccionado por grupos de representantes".

También hubo defensores de la reglamentación, como el timonel de Deportes Copiapó, Luis Galdames, quien dijo: "Esto estaba claro desde el principio y no se puede cuestionar ahora lo que aprobaron los mismos clubes", algo a lo que suscribió el mandamás de Curicó Unido, Patricio Romero.