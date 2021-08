Pablo Milad anunció que árbitros brasileños vendrán a Chile para dirigir

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, abordó el complicado momento que vive el arbitraje chileno y aseguró que logró un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol para que jueces de ese país vengan a dirigir en el Campeonato Nacional.

En una entrevista con La Tercera a propósito de su primer año al mando del fútbol chileno, Milad explicó que "creo que no es solo el arbitraje chileno, sino el sudamericano. Va más allá de Chile. Tenemos reuniones constantes de análisis, no solo de los problemas del fin de semana, sino también para ver cómo mejoramos la formación, la capacitación y la experiencia del VAR".

"Lleva dos años y hay que mejorarlo mucho. Hay que mejorar los procedimientos y hay que capacitar en el extranjero. Iniciamos una interacción con Brasil. Ya fueron a Brasil y ellos van a venir. Cuando se normalice vamos a mandar a capacitar a Brasil y los brasileños van a venir acá a arbitrar. Ese será un intercambio entre los dos países que estamos hablando. Hablamos con la comisión arbitral de Brasil, donde tuvimos una buena acogida con este aspecto de intercambiar árbitros como experiencias y aprendizaje", añadió.

"Sabemos que hay mucho que mejorar y también está la autocrítica de reconocer los errores. Eso es clave para mejorar. Jorge Osorio está consciente de que hay errores, de que hay que mejorar el control emocional de los árbitros para no ser influenciados, porque hoy se escuchan las presiones directas de los dirigentes gritando por un mal cobro, que a veces es visceral por la visión que tienen algunos. Cada uno defiende sus colores, pero hoy se escucha todo de las bancas y las graderías", complementó.

Rueda y la selección

Milad también tuvo palabras para la salida de Reinaldo Rueda y para la actuación de la selección chilena en la Copa América.

"Tengo un muy buen concepto de Rueda como persona y en lo profesional. Fue una situación entre resultados y también el estado anímico del profe. No lo veía bien anímicamente. Es un gran profesional, pero veía que no estaba cien por ciento entregado a los objetivos que queremos todos, pero bajo una condición netamente personal. El no se sentía cómodo en Chile. Yo lo notaba", comentó.

"Soy perceptivo y lo conversé un par de veces con él (Rueda). Nunca me manifestó que quería irse, pero con la interacción que uno tiene en los viajes va conociendo a las personas y percibí que no estaba cómodo. En base a eso le di la libertad. Si él hubiese estado cómodo acá, no se va. Pero no fue económico, fue netamente por una cuestión anímica. Yo soy más energético. Me gusta la gente con más energía", añadió Milad en relación al DT colombiano.

Y sobre lo vivido en Brasil, el curicano expresó que "yo diría que en comportamiento interno, exceptuando el ingreso de los peluqueros, que fue en contra de los principios de burbuja y que los futbolistas lo sabían e igual lo hicieron, fue una falta de disciplina, fue solo en ese aspecto. Si analizamos los aspectos generales, Lasarte entregó liderazgo, fue capaz de dominar un grupo que no es fácil de dominar, de hacerles creer en las estrategias de todos los partidos. De esos partidos, cuatro partidos relativamente buenos y uno muy malo".

"El -partido- de Paraguay mejor olvidarlo. A nivel interno mejoró la relación entre los jugadores. Fue una citación difícil, estar en hotel sin áreas verdes, encerrados entre cuatro paredes. Una prueba de fuego que Lasarte fue capaz de llevar adelante", remató.