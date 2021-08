Poyet tras el clásico con la U: El club debe tomar decisiones difíciles y sumar jugadores que nos ayuden

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, fue poco autocrítico tras la derrota por 2-1 ante U. de Chile en el clásico y le metió presión publicamente a los dirigentes en materia de refuerzos, asegurando que el club deberá tomar decisiones difíciles al respecto.

"En cuanto al juego y lo que pasó, quedó claro quien jugó mejor y mereció ganar, que hay cosas que un grupo de jugadores lo está entendiendo. Nos duele mucho haber perdido este partido, porque era un clásico y lo merecimos ganar", apuntó el entrenador.

En esa línea, agregó que "cuando juegas mal y no encuentras el rumbo hay preocupación, pero cuando juegas bien es distinto. Los jugadores se esforzaron y el responsable soy yo 100 por ciento".

Según Poyet, tras la derrota en Rancagua quedó "muy tranquilo porque funcionó, me duele (la caída) por los jugadores, el club y los aficiones, pero sé que sólo pasa por la consistencia en el trabajo, pasa por decisiones muy difíciles que yo ya estoy tomando".

"Ahora pasa por decisiones difíciles que deberá tomar el club respecto a la posibilidad de sumar jugadores para que nos ayuden a tener esta consistencia que estamos buscando y para cumplir con el único objetivo que me pidió el club que es ser campeón, las próximas semanas son muy importantes para el futuro", complementó el uruguayo.

Sobre el rendimiento del equipo, Poyet advirtió que "siempre hay lugar para la mejora... Hay días donde me entusiasmo y otros días me pregunto por qué tenemos esos altibajos. Estoy tranquilo, pero me duele este presente por los jugadores y los aficionados"

El entrenador cruzado, finalmente aseguró que "sólo puedo ocuparme de lo mío y que funciona, porque ha funcionado en cinco países diferentes del mundo tomando decisiones difíciles, con apoyo de los clubes. Esa es mi función. Yo decido quién juega o quién no, mientras que el club decide quién entrena o quién no. Yo sigo mi camino, con mi reto personal porque hay un grupo de jugadores que está llegando a un nivel que nos interesa".