Preparadores físicos de clubes confrontaron a la ANFP por instructivo de retorno a las prácticas

La propuesta que envió la ANFP a los clubes del fútbol chileno para el regreso de los entrenamientos no cayó bien en el área de los preparadores físicos de los equipos, quienes rechazaron el instructivo emitido por el ente rector del fútbol chileno.

Este es el texto con la "Propuesta de recomendaciones para el entrenamiento en miras al retorno del fútbol competitivo".

A través de un comunicado, la Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Chileno señaló que los patrones de retorno sugeridos por el ente son "apresurados", además de que no se les consultó previamente respecto a las evaluaciones previas de los clubes.

Italo Traverso, miembro de la asociación y preparador físico de Palestino nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa que: "La ANFP se está adelantando a algunas situaciones que nosotros debemos verlas cuando volvamos al trabajo. Seguramente tendremos muchos grupos diferenciados, quizá algunos se pongan a punto en cuatro semanas y otros demoren más".

"Por ejemplo, en mi plantel no tenemos aún datos específicos para trabajar la parte física de los jugadores, como la pérdida de musculatura, entonces debemos analizarlo cuando podamos volver", agregó.

En la misma línea, apuntó que: "No compartimos la situación de que la ANFP hable de tres microciclos. Creemos que antes del 15 de junio no vamos a regresar y ahí ya habríamos completado 90 días de para. Quizás vamos a tener problemas de tipo articular o muscular, así que adelantarse a los hechos no ayuda".

Quien también se refirió al tema fue Luis Rodoni, ex preparador físico del primer equipo de Universidad de Chile y que actualmente trabaja en las categorías inferiores del club. "Creo que la intención fue buena, el tratar de dar un tipo de información. Pero me parece algo pretensioso que te recomienden un entrenamiento olvidando algunos aspectos claves", nos comentó.

"La ANFP no respetó el modelo de entrenamiento que cada club con sus preparadores físicos tienen", remató.