Ronald Fuentes: Colo Colo tuvo 100 por ciento de efectividad, pero fuimos capaces de ser superiores

El director técnico de Unión Española, Roland Fuentes, valoró el triunfo conseguido este miércoles ante Colo Colo por 5-3 en el Estadio Monumental, un resultado que dejó a los rojos en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

"Colo Colo tuvo 100 por ciento de efectividad: tres oportunidades, tres goles. Hubo errores nuestros, pero también virtudes de ellos. Pero por cómo estábamos jugando nosotros, queriendo arriesgar y asumiendo un rol protagónico ante un equipo grande con muchos jugadores jóvenes, me tenía muy tranquilo. En el entretiempo corregimos un par de situaciones tácticas y fuimos capaces de ser superiores a Colo Colo y tener la posesión del balón", apuntó el ex defensor.

Respecto a la mejoría del equipo en el segundo tiempo, Fuentes apuntó que "estábamos cometiendo errores en la posición de nuestros volantes cuando teníamos el balón. Estábamos jugando el partido de adelante para atrás cuando tiene que ser al revés por la calidad que tienen ellos para iniciar las jugadas de ataque y nos volvimos un equipo mucho más profundo".

Por otro lado, Fuentes expresó que "vimos el segundo tiempo de Colo Colo contra Coquimbo, pero también fuimos muy asertivos en no darle tanto espacio a los volantes para generar ese pase profundo a Esteban Paredes y los hicimos jugar más por las bandas".

La ausencia de Carlos Palacios y el recambio en la Roja

Roland Fuentes también se refirió al problema con el pasaporte que le impidió a Carlos Palacios estar en la selección chilena ante Colombia, pero apuntó que "pensé que iba a estar en la lista principal y no como alternativa, no sólo por lo mostrado en este torneo, sino que también por lo que viene mostrando del año pasado"

"Es un extremo desequilibrante, de los pocos que hay en Chile, y ahora le estamos tratando de agregar gol. Pero esas decisiones son de Rueda, tiene un potencial increíble y me sorprende la capacidad y las ganas que tiene de seguir creciendo", complementó.

Finalmente, se refirió a las declaraciones de Alexis Sánchez sobre la falta de valores jóvenes que estén luchando por un puesto en la Roja. "Hay un potencial importante que debe ir quemando etapas. Creo que se perdió mucho tiempo en no darle oportunidades a los jóvenes, por ejemplo, en la Copa Confederaciones.

"Creo que estos jugadores están al debe en eso y lo tienen que asumir en las Clasificatorias. La crítica de Alexis es más para los clubes que se atreven poco a usar jugadores jóvenes. Yo me desmarco de eso porque si me he atrevido porque creo que hay una gran camada de futbolistas", cerró.