Ronald Fuentes: No tengo "feeling" con los árbitros porque no aplican de buena manera el reglamento

El e entrenador de Santiago Wanderers Ronald Fuentes contó los motivos para dar un paso al costado del cuadro "caturro", pero además se refirió a los árbitros, con quienes dijo no tener "feeling" debido a su mala aplicación del reglamento.

"No tengo ningún 'feeling' con los ábritos porque no aplican de buena manera el reglamento para cobros ni el VAR. El año pasado con Unión Española podríamos haber tenido seis u ocho puntos más a través de esos erores y ahora lo mismo", afirmó Al Aire Libre en Cooperativa.

Según Fuentes, durante su paso por la tienda porteña "tuvimos inconvenientes desde el inicio, en el partido con Calera hay una jugada donde Marco Medel patea un penal, hay invasión de Yerko Oyanedel que se queda con el balón y después no repiten el penal. No vieron la posible falta de Mauricio Viana con La Calera ni Ñublense y hablando con Jorge Osorio por parte del club, él reconoció que los dos no habían sido penal".

"A mí el VAR no me gusta, pero mi salida no pasa por esas jugadas puntuales. Sentíamos que el equipo se estaba presionando cada vez más y el partido con Melipilla, el más bajo de todos, determinó no seguir en el club", agregó.

El ex jugador también postuló que estaba en conocimiento que el plantel "caturro" estaría compuesto por varios jóvenes, "pero también por eso tomamos el desafío, sentíamos que para la forma de trabajar que queremos, tratar de ser protagonistas y hacer un montón de cosas tácticas, pero lamentablemente en varios partidos no supimos aprovechar esas capacidades del juego en que fuimos superiores o esos buenos momentos y terminábamos perdiendo los partidos".

"Fuimos el segundo equipo que más posesión tuvo y generamos oportunidades, pero no hacíamos los goles que teníamos que hacer, eso determinó que no ganáramos algunos partidos, la propuesta que hicimos ver a los jóvenes de Santiago Wanderers con esas transiciones rápidas las quisimos replicar, a veces resultaban y otras no", continuó.

Sobre su futuro postuló que para "la Primera A este año no podemos ser opción, pero queda analizar bien nuestro modelo de juego y ver donde tenemos que hacer los ajustes en relación al sitema de juego, partir de menos a más".