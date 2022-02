U. La Calera resistió el empate contra Ñublense con un jugador menos y sumó su primer punto

Unión La Calera resistió el empate 0-0 contra Ñublense en el Estadio CAP de Talcahuano con un jugador menos y sumó su primer punto en el Campeonato Nacional, mientras que los "diablos rojos" presionaron en la parte alta con cuatro unidades.

El encuentro fue muy flojo y parecía que podía tomar vuelo para los "diablos rojos" en los 59', cuando tras revisión del VAR y tan solo tres minutos después de haber ingresado, Lucas Passerini se fue expulsado en los "cementeros", por una patada en la cabeza a Rafael Caroca.

No obstante, el partido no mejoró y los caleranos soportaron bien la presión de los locales, que no pudieron romper el cerrojo visitante, ni tampoco quedar en la cima de la tabla de posiciones.

En la próxima fecha, los dirigidos por Jaime García recibirá a Universidad de Chile, en tanto que, La Calera será local también frente a Cobresal.