Universidad de Chile buscará dejar atrás su mal inicio de año enfrentando a Huachipato

Los "azules" aún no suman victorias en 2019 y sólo han anotado un gol en cuatro partidos.

Universidad de Chile buscará dejar atrás su pésimo inicio de semestre cuando enfrente este sábado desde las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional a Huachipato, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Los "azules" aún no consiguen victorias en los cuatro partidos oficiales que han disputado en 2019 y apenas han anotado un gol, por lo que la continuidad de Frank Kudelka está en absoluto cuestionamiento y correrá un gran riesgo en caso de no ganar ante los "acereros".

Este mal presente se intensifican con las lesiones del equipo, ya que para este duelo no podrán estar Jean Beausejour, Sergio Vittor, Lucas Aveldaño y Leandro Benegas, este último resposable de la única anotación del equipo ante Cobresal. Situación especial es la de Gonzalo Espinoza, descartado por al menos tres meses más.

En la previa del encuentro, Kudelka aseguró en conferencia de prensa que "no he logrado en la U jugar como quiero que juegue mi equipo. Ni el año pasado ni ahora, esa es una verdad de la que me responsabilizo. El otro día (ante O'Higgins) tuvimos ciertos atributos que se asemejan a lo que uno quiere".

La formación que prepara la U para este compromiso será con: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Diego Carrasco, Matías Campos Toro; Camilo Moya, Jimmy Martínez, Pablo Parra; Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra y Gabriel Torres.

Por su parte, los "siderúrgicos" llegan a este duelo con una reciente caída frente a Palestino en La Cisterna, aunque la victoria frente a O'Higgins en la primera fecha, les da cierto aire en la tabla de posiciones, en el breve trascurso que lleva el Camepeonato Nacional.

La formación de la "usina" para este duelo será con: Yerko Urra; José Bizama, Federico Pereyra, Nicolás Ramírez; Felipe Barrientos, Sebastián Martínez, Joaquín Verdugo, Nicolás Baeza, Joaquín Urzúa; Anthony Blondell y Cris Martínez.

El duelo entre Universidad de Chile y Huachipato podrás seguirlo detalladamente con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.