Caszely recordó a su esposa en la inauguración de su estatua: Me hubiese gustado que estuviese acá

El exdelantero de Colo Colo Carlos Caszely develó este viernes la estatua que el CSD Colo Colo le dedicó en su honor en el Estadio Monumental y en su emotiva alocución tuvo palabras para su fallecida esposa, María de Los Angeles Guerra.

"Cuando me dijeron que me querían hacer estatuas, lo primero que hice fue pellizcarme, porque no es normal que se hagan reconocimientos en vida", comentó el otrora goleador albo.

"Un agradecimiento también a Edmundo Valladares, pero quiero mencionar al hombre más importante de la historia de Colo Colo, David Arellano, quien fundó el club más ganador de la historia, y a partir de ahí me acuerdo de mi primer contrato, a los 15 años, o cuando llegué al Club Hípico a los 9 años, y ahí empieza un poco la historia con don Andrés Prieto y con don Pedro Morales", añadió.

Caszely explicó que son muchas las personas a quienes le agradece por su carrera.

"Fue muchos los dirigentes, no puedo nombrar a todos los compañeros de mi profesión, pero están don Mario Moreno, don Hugo Lepe, quienes me aconsejaban en mis inicios. Pasaron compañeros, amigos como 'Chamaco' Valdés. Solo queda agradecer a todos los dirigentes, jugadores, entrenadores, a mis compañeros del Darío Salas. Son tantos los momentos bellos en la vida... Los periodistas me iban a entrevistar por ser un poco rebelde en la vida, son tantas las historias que podría contar. No puedo dejar de mencionar a mis padres, o a mi hermana que me enseñó a leer, a mis hijas, a mis nietos. Todos aportaron un granito de arena a ser lo que he sido, a cumplir mi sueño. Me acuerdo de cuando jugaba en segunda infantil en la cancha dos que tenía un callejón de tierra por el medio, y nos bañábamos en una acequia... habían jugadores mejores que yo, y por diferentes motivos no llegaron, a todos ellos", comentó antes de rememorar a su fallecida esposa.

"Pero juntando los desiertos de Atacama y el Sahara, ellos no alcanzan a juntar todos los granitos que puso María de Los Angeles, esa mujer que dejó de lado su pasión para acompañarme y para estar siempre conmigo", dijo visiblemente emocionado.

"Una vez me dijeron 'qué gran mujer tienes detrás de ti', pero yo dije 'no, ella está al lado. Sí estuvo atrás cuando me quebraron, cuando me perdí el penal en España, cuando estaba medio caído, ella fue el 80 por ciento de mi carrera, el 90 por ciento de mi matrimonio y me hubiese gustado que estuviese acá", complementó.

"Uno puede tener la compañía de los nietos de los hijos de los amigos, pero cuando cae la noche, y miras y no está, por qué y para qué. Nunca se va a saber. No tengo respuestas a todas mis preguntas. Ella sufría cuando me veía triste y se alegraba cuando me veía reír. A esa mujer, gracias", finalizó.