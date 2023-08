Charles Aránguiz ayudó a Leonardo Valencia a trabajar con Felicevich, pero no lo "reclutó"

El volante de Inter de Porto Alegre Charles Aránguiz reconoció que tuvo un grado de incidencia en que el futbolista Leonardo Valencia comenzara a trabajar con el representante Fernando Felicevich, pero descartó haberlo "reclutado".

El exfutbolista de Bayer Leverkusen fue apuntado en la prensa como posible reclutador del agente en el caso del volante, que fichó en Botafogo después de su paso por Universidad de Chile.

"A Leo lo conozco desde lo 16 años. Es un amigo. Entonces, que hable que fui a su casa para convencerlo y llevarlo a la agencia que me representa es no saber lo que pasó", replicó en conversación con Las Ultimas Noticias a los dichos del periodista Juan Cristóbal Guarello.

"En mis vacaciones siempre voy a ver a mis amigos. Comemos asados y jugamos pichangas. Y ahí se dio la posibilidad de que trabajara con Felicevich. Leo tenía otro representante y tuvo problemas, pero él es quien tiene que hablar de eso", siguió.

"No -lo recluté-, para nada. No tengo esa facultad de llevar jugadores. El me dijo que necesitaba una persona de confianza que trabajara con él y me pidió que hablara con Fernando y, como es mi amigo, lo ayudé. Yo no recluto a nadie. Esa no es mi pega", explicó Aránguiz.

"Si fuera así me iría por lo más fácil y me llevaría a mis amigos. Eduardo Vargas, uno de mis mejores amigos, hizo su carrera con otro representante (Cristián Ogalde). Marcelo Díaz, con quien tengo buena relación, en su mejor momento trabajó con otro representante (AIM)", continuó.

"Jamás he sido un reclutador de jugadores", finalizó.