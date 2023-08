Charles Aránguiz: Estoy muy lejos del nivel que se requiere para la selección

El volante de Inter de Porto Alegre Charles Aránguiz afirmó que no se siente en condiciones de formar parte, por ahora, del proceso del técnico Eduardo Berizzo en la selección chilena.

"Con el cuerpo técnico no he hablado nada. Sinceramente no me veo, por hoy", expresó en diálogo con el canal de YouTube del periodista José Tomás Fernández.

"Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la selección, pero estoy en ese proceso, aprovechando cada minuto en que me da la confianza el técnico. Me falta mucho todavía", agregó.

Sobre su nivel, sostuvo que "en lo personal -estoy- bien, estoy sumando, estuve bastante tiempo fuera, así que estoy tratando de aprovechar la oportunidad que me da el técnico y los minutos que sean. Vamos a ir día a día tratando de mejorar y de jugar lo que el técnico cree que puedo".