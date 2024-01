Felipe Gutiérrez anunció su retiro del fútbol a causa de una artrosis severa

El futbolista chileno y otrora seleccionado nacional Felipe Gutiérrez anunció este miércoles su retiro del profesionalismo a causa de una artrosis severa que según el mismo jugador dio a conocer le complica seguir desarrollándose en la actividad.

A través de su cuenta de Instagram, el mundialista con la Roja en Brasil 2014 publicó una imagen para entregar la noticia con el detalle de su decisión.

"Y si, este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, pero que puedo decir? Me siento un afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar, poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección", expresa en su posteo el volante.

"Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir, pero la artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo", aclara respecto lo que lo llevó a esta determinación.

Del mismo modo, Gutiérrez finaliza su mensaje apuntando que: "Siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mi, creo que Lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida".

Así, a sus 33 años Gutiérrez debe poner fin a una carrera en la que defendió los colores de Universidad Católica en nuestro país, club donde se formó, mientras que en el exterior pasó por Twente, Real Betis, Inter de Porto Alegre, Sporting Kansas, Colorado Rapids y Al Wasl de Emiratos Arabes.