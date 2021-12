Roberto Gutiérrez: No me cierro a la posibilidad del retiro, lo voy a analizar

El delantero nacional Roberto Gutiérrez, que quedó libre tras jugar en Ñublense de Chilán, se plantea la posibilidad del retiro a sus 38 años, aunque, a su vez, no descarta poder jugar una temporada más si el proyecto lo seduce.

"Hace dos o tres años ya vengo pensando en en esa situación. Creo que lo único que cambia es el proyecto que te puedan presentar o las opciones puedas tener para continuar en el fútbol. Y en las que he continuado, creo que me han seducido y me han interesado y por eso he continua la carrera", deslizó en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Va a llegar algún momento que no haya alguna que me seduzca, porque mi forma personal como desafio es importante para poder conseguir cosas, para poder quedar en la historia del fútbol, ya que creo que eso es lo que uno siempre quiere y esta vez no es la excepción. Vamos a colocar en la balanza también las cosas que puedan haber y tomaremos la decisión", agregó.

En esa línea, Gutiérrez expresó que "la verdad que yo no sé hasta cuándo a estar. Uno analiza la situación tanto en lo personal como lo familiar. Soy consciente de que estamos más cerca del retiro que de poder alargar nuestra carrera y en ese sentido no me cierro a la posibilidad de a lo mejor dar un paso al costado mañana mismo, pero lo vamos a ver, lo vamos a analizar".

"El tema familiar para mí es fundamental. Siempre ha estado sobre la mesa, primero la familia y después lo que pueda haber. Y en este caso hoy también gracias a Dios, tengo propuestas para poder seguir jugando que uno analizará. Creo que independiente que pueda tener propuestas para poder continuar quizás pueda dar un paso al costado", recalcó.