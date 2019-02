Charles Aránguiz: Voy paso a paso y cuando llegue a la selección daré el cien por ciento

Luego de anotar un gol en la eliminación de Bayer Leverkusen ante Krasnodar en la Europa League, el volante chileno Charles Aránguiz analizó su presente en el cuadro alemán, aclarando que se toma su titularidad con mesura y que cuando llegue el momento de la selección chilena, dará el cien por ciento.

"Estoy preocupado de hacer las cosas bien aquí en Alemania. Voy paso a paso y cuando llegue la selección daré el cien por ciento", declaró el mediocampista nacional a Fox Sports Chile tras el duelo.

Sobre cómo ve el panorama de Alexis Sánchez y Arturo Vidal junto a Manchester United y Barcelona, respectivamente, el ex Universidad de Chile destacó que: "Ellos son jugadores muy importantes y no se les va a olvidar jugar de un día para otro. Si ambos no tienen oportunidades de jugar todos los partidos creo que no afecta".

"Ellos llegan a Chile y se sienten muy cómodos, entonces yo al menos que los conozco no me preocupa si no están teniendo la regularidad necesaria de cara a la Copa América", afirmó.