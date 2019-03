Diego Rubio anotó el único tanto de Colorado Rapids en la igualdad ante Sporting Kansas

El delantero nacional Diego Rubio anotó uno de los goles en el compromiso que igualó Colorado Rapids por 1-1 ante Sporting Kansas de Felipe Gutiérrez, quien al igual que Rubio fue titular y recibió tarjeta amarilla.

Rubio, quien fue nominado por Reinaldo Rueda para los duelos de la selección chilena frente a México y Estados Unidos, aprovechó un grueso error defensivo del portero rival, para decretar el 1-0 de su escuadra en los 54' y anotar ante su ex escuadra.

Todo parecía terminar favorable para la escuadra del ex Colo Colo, no obstante, en los 88' llegó el empate de la visita, cuando Gutiérrez ya no estaba en cancha, obra de Johnny Russel, resultado que terminó siendo definitivo.

Ahora, el atacante se integrará a los trabajos de Rueda con la misión de mostrar su calidad goleadorea y tratar de ganarse un puesto para la Copa América de Brasil 2019.