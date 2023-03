Diego Rubio sumó sus primeros minutos de la temporada antes de sumarse a La Roja

El chileno Diego Rubio sumó sus primeros minutos oficiales del año en la cuarta fecha de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, en la derrota como local 1-2 de Colorado Rapids ante Minnesota United FC.

El atacante nacional ingresó en búsqueda de romper la igualdad parcial de 1-1 en el marcador a los 61 minutos, reemplazando al brasileño Max Alves. Sin embargo, tuvo que presenciar cómo el mexicano Miguel Tapia se convirtió en figura anotando el tanto que dio la victoria a los visitantes a los 82'.

Rubio disputó su primer encuentro de la temporada 2023 luego de realizarse una artroscopia por problemas en su rodilla derecha, parón que vino luego de firmar un gran 2022, donde anotó 16 goles y entregó cinco asistencias en 30 partidos.

