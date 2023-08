Echeverría: Salí a Argentina para tener más chances de ser llamado a la selección

El defensor Rodrigo Echeverría fue anunciado en las últimas horas como refuerzo de Huracán de Argentina, y habló sobre la posibilidad de continuar en el radar de la selección chilena con su primer salto al extranjero.

"Estoy muy feliz, fue una semana larga por el papeleo entre clubes. Se resolvió la situación y pudimos concretar todo. Ya firmamos para estar en un equipo súper importante acá y que no está pasando un buen momento. Venimos para aportar nuestro granito de arena y sacar esto adelante", dijo a DSports.

"El grupo me recibió de muy buena forma. Los compañeros, el cuerpo técnico, la gente que lo rodea; están todos muy acoplados. Cuando hay un buen grupo todo se puede sacar adelante", relató sobre sus primeros días como futbolista del "Globo".

Respecto a cómo se dio el traspaso, el exU. de Chile indicó que "me habló el técnico Diego Martínez, que me planteó lo que necesitaba y lo que veía en mí; que tenía las condiciones. Me gustó el desafío que me propuso y dije que sí. Ahí empezaron las conversaciones. Me explicó que me tenía para dos posiciones, de central o de contención", expresó sobre su fichaje.

"Estaban varias opciones del fútbol mexicano. Ninguna fue tan concreta como la de Huracán. Fue una propuesta seria, que me llamó el técnico, se lo hicieron lelgar a mi representante y rápidamente a Everton. Fue algo más concreto y rápido, con más interés, y eso me gustó", añadió.

"Hablé con mi familia y es un paso importante. Todos sabemos que la liga argentina es una competencia muy grande, con mucho ritmo y roce, eso me va a ayudar bastante para ser una alternativa en la selección", apuntó sobre su objetivo de seguir en la órbita de La Roja.

"La primera proyección es poder jugar y estar en el equipo titular de Huracán, agarrando ritmo. Si hago las cosas bien, esperar la oportunidad de que me llame el profe (Eduardo Berizzo) y estar a la altura. Se vienen unas Clasificatorias super importantes", aseveró.

Echeverría expresó que "en lo personal, salí a Argentina para poder ser una opción en la selección y tener más chances de poder ser llamado" al combinado nacional.

También dedicó palabras para los viñamarinos: "Me voy de Everton con sentimientos encontrados. Estuve cinco años en el club, te abrazan, son muy cariñosos y en el estadio a la salida te esperan por una foto. Agradezco que se portaron bien en poder darme la chance de salir. Están peleando en la parte alta de la tabla y no tengo dudas que van a seguir haciéndolo, porque tiene un equipo extraordinario con muy buenos jugadores".