Erick Pulgar dejará Fiorentina para partir a Galatasaray, según la prensa internacional

Una sorpresiva información surgió sobre el futuro del destacado futbolista nacional Erick Pulgar, ya que el periodista italiano Farizio Romano, especialista en fichajes en Europa, aseguró que es inminente la llegada del "Duque" al fútbol turco.

Según informó el profesional a través de su cuenta de Twitter, Galatasaray llegó a un acuerdo con Fiorentina para quedarse con Pulgar en el cierre de este mercado de traspasos de invierno en el viejo continente y solo faltan detalles para que se concrete el trato.

El volante, mientras tanto, se encuentra concentrado con la selección chilena para el duelo del próximo martes ante Bolivia en La Paz, clave para seguir con la ilusión del Repechaje para el Mundial de Qatar 2022.

Barcelona goalkeeper Iñaki Peña has landed in Istanbul in order to complete his loan move to Galatasaray. 🛩🇹🇷 #FCB



Galatasaray have also reached an agreement with Fiorentina for Erick Pulgar. Matter of details to complete the deal. #Gala