Erick Pulgar tuvo fuerte cruce con Josef Martínez en amistoso entre Flamengo y Philadelphia

El chileno Erick Pulgar fue protagonista de un fuerte cruce que hubo en cancha con el venezolano Josef Martínez, en medio del amistoso que jugó Flamengo con Philadelphia Union de los Estados Unidos.

Fue en una jugada de balón detenido que el volante nacional comenzó a los agarrones de camiseta con el atacante "llanero", lo que terminó con ambos dándose empujones y manotazos a la cara.

Igualmente el hecho no pasó a mayores y ambos debieron ser calmados por sus compañeros.

Eita!



Pulgar trocou tapas com venezuelano em lance de gol anulado do Flamengo.



Chileno se desentendeu com José Martínez, que é jogador da seleção do seu país. Na bola, o Rubro-negro venceu o Philadelphia Union por 2 a 0 pic.twitter.com/z8VRHR4kFj