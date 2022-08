Felipe Mora se someterá a una cirugía y estará nueve meses fuera de las canchas

El chileno Felipe Mora, delantero de Portland Timbers en la Major League Soccer, se someterá a una cirugía y estará nueve meses fuera de las canchas.

Según informó el club estadounidense, Mora, de 28 años, será intervenido el 3 de agosto, en una cirugía de reparación de cartílago en su rodilla izquierda.

Debido a este procedimiento, Mora se perderá el resto de la temporada 2022 de la MLS y se estima su regreso para mayo de 2023.

Cabe señalar que Mora ya tuvo una intervención en febrero pasado y regresó a las canchas en junio, jugando siete compromisos con Portland Timbers.

De momento, se perderá los 10 partidos que le restan a su equipo en la fase regular, sin contar los duelos de playoffs en postemporada.

Felipe Mora is set to undergo season-ending surgery.



