Felipe Mora volvió a las canchas tras casi un año de inactividad por lesión

El delantero chileno Felipe Mora volvió a ver acción este fin de semana tras casi un año de inactividad, al entrar en el partido que finalizó en el empate de Portland Timbers por 1-1 con New York City en la Major League Soccer.

El atacante nacional, quien se sometió a una restauración de cartílago en su rodilla izquierda en agosto del año pasado, ingresó a los 76' minutos sustituyendo a Marvin Loría.

¡Vibra @SomosTimbers y vibra Providence Park! 🏟️



Felipe Mora 🇨🇱 está de regreso. ¡Bienvenido! 🙌 pic.twitter.com/dtLXTvgaHX — MLS Español (@MLSes) June 25, 2023

En conferencia de prensa tras el compromiso, el exUniversidad de Chile se mostró sumamente contento por haber retornado al ritmo profesional, dejando atrás la lesión que lo tuvo a mal traer durante todo este periodo.

"Cuando entré sentí que estaba volviendo a nacer. Fueron muchas sensaciones, primero cuando terminó el partido y llegaron corriendo mis hijos. Mi hijo estaba llorando, siempre me preguntaba cuándo iba a volver a jugar. Después me abracé con mi esposa, que sufrió como sufrimos todos", señaló ante los medios.

"Me queda mucho por mejorar, estuve mucho tiempo fuera de una cancha, tengo que volver a adaptarme al juego, a mis compañeros. Va a ser todo un proceso, gracias a dios puedo entrenar con ellos y todos los días me puedo ir sintiendo mejor. Hace 3-4 semanas vengo entrenando completo con mis compañeros, eso me va a ayudar de cara al resto del torneo", puntualizó.