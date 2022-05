¿Guillermo Maripán está en los planes de Bayern Munich para la próxima temporada?

El defensa nacional Guillermo Maripán, actualmente en AS Mónaco de la liga francesa, ha hecho noticia en las últimas horas en Alemania por un supuesto interés de Bayern Munich en sus servicios de cara a la próxima temporada.

De acuardo a la cuenta de Twitter @iMiaSanMia, los periodistas Philipp Kessler y Manuel Bonke de Bild y TZ Múnich, respectivamente, aseguraron que existen "avanzadas conversaciones con el central de Mónaco".

"El club está muy interesado en firmar al chileno y Bayern tiene buena relación con Mónaco por el préstamo de Alexander Nübel", agrega la publicación que no se queda ahí.

"Con Maripán, el deseo de Nagelsmann por contar con un líder comunicativo en el fondo se puede cumplir pronto. El defensor habla español, inglés y francés, lo que le facilita comunicarse con el resto de los defensores. Es considerado un líder en la cancha, es fuerte en los duelos y con muy buen pie para arrancar jugadas. Además, puede ser una amenaza de cara al gol. El chileno está avaluado en 15 millones de euros", agregaron.

Esta información, eso sí fue refutada por Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports, que fue tajante al respecto. "Debido a muchas consultas en los últimos minutos: fuentes cercanas dicen '¡nunca lo escuchamos!'", sentenció.

