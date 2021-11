Hinchas de Juventude se burlaron de Nico Castillo con un video de "sus 10 mejores momentos"

Hinchas de Juventude se burlaron del delantero Nicolás Castillo con un video de "sus 10 mejores momentos" en el club, en el cual no ha tenido el rendimiento esperado.

El video es una ironía total, ya que no alcanza a durar 20 segundos y no muestra una sola jugada, dando cuenta el descontento de los fanáticos con un futbolista que solo ha visto acción en dos partidos desde que llegó en agosto y hace más de un mes no juega.

De todas formas, se trata de un proceso de reinserción del deportista criollo, quien estuvo un año y medio sin pisar una cancha por una trombosis en una de sus piernas, sufrida en enero de 2020, cuando militaba en América de México.