Joaquín Montecinos: "El fútbol mexicano me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador"

El chileno Joaquín Montecinos, delantero del elenco mexicano Xoloitzcuintles de Tijuana, repasó el aporte que le deja su actual momento en la Liga MX para poder evolucionar en su juego.

"El fútbol mexicano me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador. Me siento muy bien físicamente, mentalmente, y sin duda quiero seguir progresando", dijo a Pelota Parada de TNT Sports.

"Uno con el tiempo va mejorando, y cuando te vas de tu país vienes a trabajar otros aspectos. Sin duda que he mojarado mucho en la parte mental y la toma de decisiones. He tratado de estar más tranquilo dentro de la cancha. No voy a dejar nunca de ser ese jugador pasional, pero si tratar de bajar un par de decibeles", agregó.

"Yo antes quería ser titular todos los partidos y jugar todo, y a veces uno no está. Si juegas tres partidos en una semana, al tercero quedas hecho pedazos. Con el gps te das cuenta que necesitas descansar, porque si no te revientas. Esas cosas las he ido menjando mucho mejor", sumó.

"He madurado muchísimo. Quiero seguir mejorando, sobretodo en la definición. Quiero hacer muchos goles, últimamente no he estado fino; en fútbol uno no deja de aprender, como en la vida", cerró.