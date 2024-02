Joaquín Montecinos en medio de su larga recuperación: Si tengo que llorar, voy a llorar

El delantero chileno Joaquín Montecinos está en medio de una larga recuperación tras someterse a una cirugía a los ligamentos de su rodilla izquierda luego de una dura lesión que lo tendrá casi ocho meses sin jugar.

Es por ello que tiene bajones y aunque son pocos, se las ingenia para salir de ellos manteniendo la cabeza ocupada.

"He tratado de tener la cabeza ocupada. En esos momentos, cuando me vienen los bajones, que son lógicos, trato de hacer cosas o llamo a alguien para bajar un cambio. Quiero volver a estudiar y hacer un diplomado en finanzas y estoy en un proyecto para una tienda de ropa. Estudié dos años administración de empresas, aunque no saqué el título, pero lo estudié. Todas esas cosas me ayudarán", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Ocupo la cabeza un montón para no darle espacio a las emociones negativas, aunque es parte de esto. Hay que vivirlas. Soy una persona que vive sus emociones, y si tengo que llorar, voy a llorar", añadió.

"Uno se hace muchas preguntas, por qué pasan estas cosas, y las respuestas están ahí. Siempre he estado ligado a los negocios, este tiempo me ha servido para estar con mi familia y ha tenido su lado hermoso", complementó Montecinos, quien de momento está sin club luego de un ingrato paso por Querétaro, donde jugó escasos minutos.

Es por ello que una de sus misiones es mantener el tono físico: "Me operaron y saben que soy medio loco para entrenar, entonces para que el cuerpo no se estanque estoy tratando de hacer todo lo que la lesión le permita y yo busqué una manera de implementar ejercicios que no me perjudiquen la pierna operada", comentó.