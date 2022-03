Joaquín Montecinos: Soy hincha de La Serena porque me pasó de todo estando en el club

El seleccionado chileno y actual jugador de Tijuana Joaquín Montecinos se animó a revelar de qué club del fútbol nacional es realmente hincha, apuntando a Deportes La Serena, club donde comenzó su carrera hacia el profesionalismo.

A través de una conversación con la cuenta Onlygranates en un live de Instagram, el ex Audax Italiano reconoció su pasión por el equipo de la Cuarta Región. "Es el club del que soy hincha porque al final viví una etapa muy importante de mi vida, en la que me pasó de todo, momentos muy lindos, momentos muy difíciles".

"Hice mi primer gol porque de chico voy al estadio y pasaron muchas cosas. Mi mamá dijo que muchas veces de chico iba a ir a ver a la U con mi padrastro pero ya de grande siempre me llamó La Serena", mencionó.

Además, Montecinos explicó que: "Es la ciudad que viví ahí casi toda mi vida, estudié ahí en el colegio, están mis amigos. Me empecé a hacer hincha y cuando debuté y jugué más todavía. Hay un amor que creció y más grande me hice hincha. Cuando me lesioné más hincha de La Serena, viví el momento más duro y luego el más feliz cuando volví porque fue como debutar de nuevo".

"La gente me tiene un cariño porque siempre me entregué al 100 por ciento, pero no se puede decir que yo sea ídolo", recalcó.