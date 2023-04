Joaquín Montecinos: Tengo dos torneos y medio en México y no he peleado liguillas, me da vergüenza

El delantero chileno Joaquín Montecinos se encuentra desde inicios de 2022 en Xolos de Tijuana, elenco que ha naufragado en su intento de luchar por el título de la liga mexicana. Respecto a ello, es que el exAudax Italiano y Melipilla criticó el momento del elenco "Rojinegro".

En conversación con el portal Mediotiempo, el atacante habló sobre la actual situación de su club, que nuevamente se encuentra fuera de la zona de play-offs del torneo de Clausura con pocas fechas por delante para que finalice la fase regular.

"Me contrataron para pelear campeonatos, para jugar liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas en la parte baja es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas, me da vergüenza", declaró Montecinos al citado medio.

"La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso, siento como que descendí. Me gusta ganar, no me gusta estar peleando abajo y duele, estoy desilusionado, no puedo mentir. Mientras haya posibilidades vamos a pelear hasta el final. En un torneo tan corto no puedes dar ventajas", agregó.

Además, Montecinos lamentó el poco tiempo de juego que ha tenido en la presente campaña por lesión. "Me ha pasado de todo este torneo. Me lesioné cuando no me tenía que lesionar porque justo asumió Miguel Herrera. Mentalmente, me ha afectado el no jugar, sobre todo después de la lesión", expresó.