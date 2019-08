José Bizama debutó en derrota de Houston Dynamo y abandonó el partido por lesión

El lateral nacional José Bizama debutó en su nuevo club, Houston Dynamo, en la derrota por 2-1 de su escuadra ante Philadelphia Union, aunque abandonó lesionado el compromiso a pocos minutos del final.

Bizama fue titular en el encuentro y jugó hasta el minuto 83 como carrilero derecho en el equipo texano, momento en el que sufrió un problema muscular, por lo que debió ser reemplazado por Niko Hansen.

Los goles de este compromiso, fueron anotados por Kacper Przybyłko (18') y Jack Elliot (78') para los locales, este último tanto en el que tuvo directa participación el chileno, quien con un mal intento de despeje propició el gol.

